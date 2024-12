Siccità, l’Autorità di Bacino del Po mappa le aree più a rischio

MeteoWeb

Nicola Dell’Acqua, Commissario Straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, è stato ospite del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Alessandro Bratti, presso il Palazzo delle Acque di Parma, nel corso di un summit con lo staff tecnico-scientifico dell’ente, utile alla condivisione di informazioni aggiornate sullo stato complessivo della disponibilità idrica nel Distretto Padano in vista della prossima riunione della Cabina di Regia nazionale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le tematiche trattate nel corso dell’incontro anche quelle attinenti alla complessità dei sistemi di gestione della risorsa idrica presenti nel Bacino del Po, con un focus sulle potenziali criticità di approvvigionamento che possono interessarli e particolare riferimento ai sistemi irrigui.

Durante l’incontro con il Commissario Dell’Acqua, il dirigente del Settore gestione risorse idriche, Francesco Tornatore, insieme alla funzionaria Federica Bonaiuti, hanno illustrato le metodologie per valutare le condizioni di bilancio idrico nelle diverse aree di utilizzo in cui è suddivisibile l’intero ambito distrettuale. In particolare, sono state mostrate al Commissario alcune mappe concettuali che consentono di visualizzare in modo diretto le aree potenzialmente critiche dal punto di vista della disponibilità di risorsa, grazie all’utilizzo di opportuni indicatori, ai cui range di valori vengono assegnate colorazioni diverse.

Queste informazioni saranno trasmesse al Commissario dai tecnici dell’Autorità attraverso una relazione sintetica che, pur nella sua complessità d’insieme, gli consentirà di rappresentare, in modo esaustivo, lo stato delle risorse idriche nel Distretto e le criticità esistenti nei diversi ambiti di utilizzo durante la prossima Cabina di Regia nazionale.

