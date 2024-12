Siccità Basilicata, gli esiti degli ultimi controlli sull’acqua del Basento

MeteoWeb

Arrivano rassicurazioni sulla qualità dell’acqua nel Potentino alle prese con una crisi idrica senza precedenti. “Anche gli ultimi report di Arpab e Acquedotto lucano, aggiornati al 2 dicembre, confermano la potabilità delle acque del Basento”, ha reso noto l’ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata, in riferimento all’uso dell’acqua del fiume che scorre alla periferia di Potenza per limitare l’emergenza idrica causata dalla mancanza di acqua nella diga della Camastra, che serve 29 comuni. “Va precisato – è scritto nella nota – che nelle schede non sono riportati i limiti di alcuni parametri semplicemente perché non rientrano nell’elenco previsto dalla legge per la potabilità delle acque. Per una maggiore tutela dei cittadini, l’Arpab rileva anche queste altre sostanze escluse dalla normativa”.

Le analisi sono state eseguite “su campioni di acqua prelevati sul punto di emungimento del fiume Basento, in un’area a valle di esso, e all’uscita del potabilizzatore di Masseria Romaniello”, conclude la nota.

