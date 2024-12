Siccità, Commissario Dell’Acqua: “non abbiamo le giuste manutenzioni, problema in tutta Italia”

MeteoWeb

“L’Italia ha una frammentazione delle competenze sul ciclo idrico, il Governo lo ha capito e ha cercato di creare una cabina di regia per cercare di unire i Ministeri e soprattutto un collegamento con le Regioni. Non abbiamo fatto le giuste manutenzioni, e questo non avviene solo in Sicilia ma in tutta Italia. La cabina di regia nazionale si è riunita perché la siccità nel 2022 era al Nord, ora abbiamo difficoltà nel Meridione d’Italia”. Lo ha detto Nicola Dell’Acqua, Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, ospite a ‘In mezz’ora’.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.