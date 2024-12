Siccita in Basilicata: nelle dighe 100 milioni di metri cubi d’acqua

MeteoWeb

Il livello delle acque nelle dighe della Basilicata continua a diminuire. Attualmente, il volume di acqua immagazzinato ammonta a circa 100 milioni di metri cubi, 162 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia evidenziano una riduzione significativa nell’invaso di Montecotugno, situato nel territorio di Senise (Potenza), dove attualmente sono presenti solo 36 milioni di metri cubi, ben 127 milioni in meno rispetto a 12 mesi fa.

Nella diga del Pertusillo il livello delle acque si attesta a 45 milioni di metri cubi, 13 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’invaso di San Giuliano contiene poco più di 15 milioni di metri cubi, contro i 27 milioni dello scorso anno. Infine, la diga del Camastra è completamente asciutta, causando una grave emergenza idrica che sta colpendo da quasi tre mesi 29 Comuni lucani, tra cui Potenza.

