Siccità record in Africa: cibo a rischio per 26 milioni di persone

La siccità record in tutta l’Africa meridionale ha messo a rischio l’accesso al cibo per 26 milioni di persone. È l’allarme lanciato dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) che ha chiesto finanziamenti urgenti. La crisi, su cui pesa il fenomeno climatico El Niño del 2023-2024, dovrebbe aggravarsi almeno fino ai prossimi raccolti previsti per marzo o aprile del prossimo anno. “Oggi abbiamo fino a 26 milioni di persone che affrontano una grave insicurezza alimentare nella regione, a causa della siccità indotta da El Niño”, ha dichiarato Eric Perdison, direttore regionale per l’Africa meridionale del Pam. Le sette nazioni più colpite sono Angola, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Zambia e Zimbabwe, ha aggiunto Perdison. Secondo il Pam, questi Paesi hanno bisogno di altri 300 milioni di dollari per evitare che l’accesso a cibo sufficiente, nutriente ed economico peggiori ulteriormente, con il rischio di una fame diffusa.

Cinque Paesi – Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia e Zimbabwe – hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale negli ultimi mesi, poiché la siccità ha distrutto molti raccolti e bestiame. In molti luoghi, i contadini che normalmente avrebbero piantato le sementi in questo periodo dell’anno, non hanno potuto farlo. “Se si viaggia per il Paese, si vedono quasi tutti i campi vuoti… La situazione è davvero terribile”, ha dichiarato il direttore nazionale del Pam in Mozambico, Antonella D’Aprile. “Le comunità hanno pochissimo o quasi nulla da mangiare”, ha proseguito, aggiungendo che “migliaia di famiglie stanno letteralmente sopravvivendo con un solo pasto” al giorno.

La situazione in Malawi e Zambia

In Malawi, il Pam ha dovuto importare prodotti alimentari per fornire assistenza a causa della carenza di cibo. “Quasi metà del raccolto di mais è stato distrutto dalla siccità causata da El Niño all’inizio dell’anno”, ha dichiarato Paul Turnbull, rappresentante del Programma nel Paese. “Gli adulti non mangiano per permettere ai figli di nutrirsi, non mandano i bambini a scuola e vendono tutto ciò che hanno di valore”, ha aggiunto.

Lo Zambia, noto come il “paniere alimentare dell’Africa meridionale”, è “sull’orlo di una crisi alimentare”, ha avvertito Cissy Kabasuuga, direttore nazionale del Pam.

Il Congo

Oltre a questa situazione in Africa meridionale, più di 25 milioni di persone stanno affrontando livelli di emergenza di insicurezza alimentare nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), secondo Peter Musoko, rappresentante del Pam nel Paese. Questa situazione è “dovuta a un cocktail” di conflitti, eventi climatici estremi e crisi sanitarie, come le epidemie di Mpox, colera e morbillo, ha aggiunto, e non c’è “nessun sollievo in vista”.

