Siccità, Schifani convoca la cabina di regia sull’Ancipa

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato per domani mattina una riunione della cabina di regia per l’emergenza idrica, con focus sull’approvvigionamento idrico nei Comuni delle province di Enna e Caltanissetta. Al centro dell’incontro, che si terrà a Palazzo d’Orleans, ci sarà il bacino dell’Ancipa, fondamentale per la gestione delle risorse idriche nelle due province.

All’incontro parteciperanno i prefetti e i presidenti delle Ati di Enna e Caltanissetta, insieme ai rappresentanti di Siciliacque, Caltaqua e Acqua Enna. Inoltre, sono previsti gli interventi degli assessori regionali all’Energia, all’Agricoltura e alle Infrastrutture, in un contesto di crescente preoccupazione per la gestione della siccità e per le soluzioni necessarie a garantire il rifornimento idrico alla popolazione.

La cabina di regia è stata convocata per affrontare in modo coordinato la grave emergenza idrica che sta colpendo diverse aree della Sicilia, con l’obiettivo di individuare soluzioni tempestive ed efficaci per il futuro.

