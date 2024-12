Sicilia, neve a Piano Battaglia: cinque interventi per sciatori feriti | FOTO

MeteoWeb

Primo fine settimana di lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella località montana di Piano Battaglia che ha fatto registrare il pienone, grazie alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi e all’apertura degli impianti sciistici. In realtà i tecnici avevano già garantito la loro presenza sia il 25 che il 26 dicembre. Gli interventi sono stati portati a termine dalle squadre del SASS in servizio sul pianoro in virtù della convenzione con la Protezione Civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento con il supporto della guardia medica dell’Asp di Palermo e del 118.

Oggi sono stati due gli incidenti, provocati da cadute sugli sci: il primo ha coinvolto un palermitano di 29 anni che ha riportato la sospetta frattura del ginocchio, il secondo una donna di 37 anni di Cefalù per una distorsione al ginocchio.

Ieri le squadre in servizio sul pianoro avevano soccorso tre persone, di cui due vittime di incidenti con gli sci: una diciannovenne di Gela per un trauma cranico e una frattura alla caviglia sinistra, un ventiquattrenne di Castellana Sicula con una distorsione al ginocchio sinistro. Una diciottenne di Trabia, infine, si era procurata una distorsione alla caviglia destra dopo essere caduta mentre scendeva da un pendio con lo slittino.

