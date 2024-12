Sicilia sotto la neve nella Vigilia di Natale: paesaggi incantati alle pendici dell’Etna | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’irruzione di gelide correnti di origine artica ha favorito la formazione di un vortice di bassa pressione che, tra oggi e il 26 dicembre, determina maltempo invernale al Sud e sul medio versante adriatico. La neve ha raggiunto diverse zone della Sicilia: tra le località che oggi si sono svegliate coperte da una coltre di 20-30 cm troviamo anche le pendici dell’Etna, nel Catanese, come Randazzo (versante Nord), dove la temperatura minima nella notte è scesa a 0°C. A corredo dell’articolo le spettacolari immagini realizzate da Ninni Pellegrino che documentano gli accumuli e gli scenari fiabeschi nella Vigilia di Natale.

Lo spettacolo della neve alle pendici dell'Etna, video di Ninni Pellegrino

