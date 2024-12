Sicilia, Piano Battaglia sommersa dalla neve: riparte la stagione sciistica | VIDEO

MeteoWeb

Dopo un anno di chiusura, riparte la stagione sciistica di Piano Battaglia, località di sport invernali nel cuore del massiccio delle Madonie. Le nevicate dei giorni scorsi, infatti, hanno consentito la piena funzionalità del sito: in alcuni punti, il manto nevoso supera anche 1,50 metri di altezza. Da domani, 28 dicembre, gli impianti saranno aperti dalle 9 alle 16 nei giorni feriali e fino alle 16:30 durante festivi e prefestivi. Spettacolari le immagini a corredo dell’articolo che mostrano il paesaggio innevato.

“Dopo un difficile periodo di chiusura causato da condizioni meteorologiche non favorevoli – dichiara il sindaco metropolitano di Palermo Roberto Lagalla – finalmente anche a Piano Battaglia, in sinergia con tutti i comuni del sito, saremo pronti ad accogliere nel migliore dei modi i turisti che, sono certo, animeranno la zona a partire dalle prossime giornate”.

“Attualmente il manto nevoso è mediamente di 50 centimetri – dice Totò Lentini, amministratore di Palermo Energia -, questo ha consentito la riapertura degli impianti e la messa in sicurezza delle piste per l’utilizzo da parte degli sciatori. Per quanto riguarda il costo dei biglietti, questo non ha subito nessun incremento e gli stessi possono essere anche acquistati sul sito di Palermo Energia. Abbiamo lavorato con tutti gli attori coinvolti per garantire una perfetta funzionalità dell’area e ci siamo fatti trovare pronti dalle abbondanti nevicate che hanno regalato un paesaggio incredibile nelle scorse ore”.

