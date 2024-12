“La Sinfonia del Soccorso”, gli auguri di Buone Feste dei vigili del fuoco | VIDEO

MeteoWeb

“La Sinfonia del Soccorso” è il titolo del breve video di auguri del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per le festività. Realizzato dalla struttura della Comunicazione in Emergenza nel distaccamento di Pianura, in provincia di Napoli, la clip augura con allegria e semplicità Buone Feste.

"La Sinfonia del Soccorso", gli auguri dei vigili del fuoco

