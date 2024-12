Smog in Emilia-Romagna, allerta in 5 province: stop ai veicoli inquinanti da domani

MeteoWeb

Allerta smog in 5 province dell’Emilia-Romagna: è quanto riporta l’Agenzia regionale per l’ambiente. Da sabato 28 dicembre saranno in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni sopra i 30mila abitanti e gli altri provvedimenti emergenziali, saranno attivi fino a lunedì 30 dicembre incluso.

