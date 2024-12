MeteoWeb

In base ai dati pubblicati dall’Arpa Lombardia, e in considerazione delle previsioni meteo dei prossimi giorni, da domani, martedì 10 dicembre, saranno disattivate le misure temporanee anti-smog di primo livello in tutte le province della Lombardia. Lo comunica la Regione in una nota.

