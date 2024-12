Smog Torino, semaforo arancio fino al 3 gennaio

MeteoWeb

Restano in vigore fino a venerdì 3 gennaio compreso, ma con sospensione l’1 gennaio, le limitazioni al traffico previste dal livello 1, arancio, del semaforo anti-smog, che prevedono il blocco dei veicoli diesel Euro 5 per trasporto persone dalle 8 alle 19. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano il superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi.

Da giovedì 2 gennaio, inoltre, è prevista la nuova misura di stop anche per i veicoli commerciali Euro 5 diesel che, con il livello arancio del semaforo anti-smog attivo, non potranno più circolare dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 19. Una novità che fa seguito all’aggiornamento, da parte della Regione Piemonte, del ‘Piano per la qualità dell’aria’.

A questo proposito, interpellata sul provvedimento alla conferenza stampa fine anno, l’assessore comunale alla Mobilità, Chiara Foglietta, ha spiegato di aver “già ricevuto alcune telefonate da associazioni di categoria. Attendiamo che la Regione convochi un tavolo con i Comuni e le associazioni di categoria, soprattutto gli ambulanti, pur se un po’ tardivo visto che alcune misure stanno partendo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.