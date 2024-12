Soldati russi bruciano i volti dei nordcoreani in Ucraina | VIDEO

Immagini inquietanti emergono dalla guerra in Ucraina, mostrando soldati russi che bruciano i volti dei combattenti nordcoreani. Secondo Kiev, questo gesto è volto a nascondere l’identità dei soldati inviati dalla Corea del Nord a sostenere la Russia nel conflitto. Un video diffuso dai media ucraini mostra un gruppo di soldati che dà fuoco ai volti di un cadavere, mentre il presidente Zelensky denuncia che i russi stanno cercando di cancellare ogni prova della presenza nordcoreana in Ucraina.

Il conflitto ha già comportato numerose vittime tra le truppe nordcoreane. Secondo il governo sudcoreano, oltre 1.000 soldati nordcoreani sono stati uccisi o feriti, mentre si teme che Pyongyang stia preparando nuovi invii di truppe, compreso l’invio di droni e missili balistici. La Corea del Sud ha anche imposto sanzioni a alti ufficiali nordcoreani coinvolti nell’invio di soldati e armamenti.

Le forze russe e nordcoreane stanno collaborando attivamente nella guerra, con la Corea del Nord che fornisce non solo soldati ma anche armi, tra cui missili e munizioni. Nonostante la segretezza, è chiaro che la presenza della Corea del Nord in Ucraina sta diventando un capitolo tragico della guerra, alimentando la preoccupazione internazionale.

#Russians Try to Burn Faces of Killed #NorthKorean Soldiers to Hide Casualties pic.twitter.com/WdzrrrKEXZ

— Svitlana Bzhalava 🇺🇦Ukraine (@Svitlan66621180) December 17, 2024