Spagna, nasce l’Agenzia di vigilanza sull’intelligenza artificiale: di cosa si occuperà

MeteoWeb

Nascerà ufficialmente il prossimo 2 febbraio l’Agenzia spagnola di vigilanza sull’intelligenza artificiale (Aesia) che a partire dal prossimo agosto supervisionerà l’applicazione dell’IA con pieno potere sanzionatorio. L’organismo – che avrà sede a La Coruña e dipende dal Ministero della trasformazione digitale e dei servizi pubblici – punta ad avere fino a 80 dipendenti ma al momento non avrà un budget proprio. L’ente fornirà anche servizi di comunicazione e promozione per lo sviluppo responsabile e sostenibile dell’Intelligenza Artificiale e definirà misure di sostegno per i fornitori di Intelligenza Artificiale, comprese le PMI e le startup.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.