Dallo spazio gli auguri di buon Natale degli astronauti NASA: è festa sulla ISS | VIDEO

Cappellini da Babbo Natale, l’alberello decorato e un finto pupazzo di neve: anche sulla Stazione Spaziale Internazionale si celebra il Natale, come spiegano in un videomessaggio di auguri i quattro astronauti della NASA a bordo, ossia Suni Williams, Don Pettit, Nick Hague e Butch Wilmore. “È uno splendido periodo dell’anno quassù“, afferma Suni Williams, che di certo al suo arrivo sulla ISS lo scorso giugno non pensava di rimanere in orbita tanto a lungo da poter festeggiare il Natale in orbita. La sua missione di collaudo della navetta Starliner doveva durare appena una decina di giorni, ma poi i problemi tecnici riscontrati sul veicolo della Boeing hanno costretto lei e il collega collaudatore Wilmore a prolungare la permanenza sulla ISS. Proprio pochi giorni fa è arrivata la notizia che il loro rientro sulla Terra, riprogrammato per febbraio, slitterà ulteriormente a fine marzo. “Siamo in sette quassù – aggiunge Williams – e così ci godremo la compagnia“.

A Natale mancherà però la compagnia di parenti e amici, come sottolinea l’astronauta Nick Hague, che rivolge un pensiero a loro, così come a tutti i tecnici che lavorano a terra (spesso lontano dai propri cari) per consentire lo svolgimento delle missioni spaziali anche nei giorni di festa.

Natale è anche “sinonimo di cibo”, come ricorda Don Pettit, che mostra un imballaggio che contiene scatolette e varie confezioni di alimenti da preparare per banchettare tutti insieme. Butch Wilmore ricorda infine l’aspetto più religioso del Natale e, insieme ai tre compagni di volo, chiude il videomessaggio augurando a tutti un buon Natale.

