Spazio: il Comint approva gli indirizzi di Governo

Il documento sugli indirizzi del Governo in ambito spaziale e aerospaziale, approvato dal Comint durante una riunione a Palazzo Chigi presieduta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, definisce il ruolo cruciale dell’industria spaziale e aerospaziale italiana. Questo settore è considerato fondamentale per lo sviluppo industriale, la competitività internazionale e la crescita economica. In particolare, le linee guida del Governo puntano a rafforzare l’ecosistema industriale italiano, supportando piccole e medie imprese, startup e grandi aziende, anche attraverso l’impiego di poli di innovazione, acceleratori e progetti congiunti. Inoltre, si evidenzia l’importanza di integrare le tecnologie spaziali con settori avanzati come l’intelligenza artificiale, il cloud computing e la robotica, al fine di migliorare la digitalizzazione dei processi produttivi.

L’Italia, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership nelle filiere strategiche e nei Progetti Importanti di Comune Interesse Europeo (Ipcei), intende puntare su partenariati internazionali e sfruttare le opportunità offerte dalla cooperazione bilaterale e multilaterale. Durante la riunione, è stato anche stanziato un finanziamento di 130 milioni di euro, quale contributo italiano al programma NASA Artemis “Moon to Mars”.

