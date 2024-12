Spazio, Goretti: “la sinergia è la chiave di volta, siamo in posizione privilegiata”

MeteoWeb

“La sinergia è la chiave di volta del percorso nello spazio. Oggi siamo in una posizione privilegiata, abbiamo capacità industriali, di ricerca ed istituzionali”. Lo ha affermato Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare, nel suo intervento in occasione del convegno “Luigi Broglio e il Progetto San Marco – Passato e futuro della corsa allo spazio”, presso la sala della Regina di Montecitorio. “Lugi Broglio è stato un genio, consapevole di esserlo, perché ne aveva le competenze, e ha sfruttato l’occasione – ha proseguito Goretti -. Noi non abbiamo nulla da inventare, dobbiamo soltanto riguardare quello che lui ha pensato in quel momento e trasferire questa stessa voglia di ottenere il risultato ai giorni d’oggi”.

“Tutti quanti noi possiamo dare il nostro contributo per quanto rappresenta il futuro del settore spaziale dell’Italia sia perché dobbiamo dimostrare a noi stessi che il caso Broglio non è fine a sé stesso, sia perché i risultati ci sono sia dal punto di vista militare che da quello istituzionale, commerciale o civile. La considerazione dell’Italia non è mai stata così all’apice nel consesso internazionale”, ha concluso Goretti.

