Spazio, lanciato il razzo russo Soyuz-2.1b dal cosmodromo di Plesetsk | VIDEO

MeteoWeb

Mercoledì 4 dicembre, alle 20 ora di Mosca, è stato lanciato con successo un razzo vettore di media classe Soyuz-2.1b con un veicolo spaziale di interesse del Ministero della Difesa russo dal Cosmodromo di Plesetsk, del Ministero della Difesa russo, nella regione di Arkhangelsk.

Pleseck è usato come base di lancio soprattutto per satelliti militari posizionati con alte inclinazioni ed orbite polari, in considerazione del fatto che che la traiettoria per eventuali frammenti in caduta è abbastanza sicura verso Nord (zona artica e polare pressoché inabitata).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.