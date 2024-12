Spazio, Valentini: “bene lancio Vega-C, pieno sostegno del governo al settore”

MeteoWeb

“Il lancio del vettore Vega-C che ha portato in orbita il satellite Sentinel-1C è un grande successo italiano, frutto del lavoro di imprese di eccellenza come Avio e Thales Alenia Space, degli ingegneri, dei tecnici, delle maestranze del nostro settore aerospaziale. A tutti loro vanno i miei complimenti”. Lo ha dichiarato il vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. “Il settore aerospaziale è strategico per il nostro Paese, un fiore all’occhiello del nostro Made in Italy, il cui valore è riconosciuto a livello internazionale. Un settore dalla lunga tradizione, presente sull’intera filiera con grandi players, un ampio indotto di piccole e medie imprese, una rete di Università e di centri di ricerca, competenze di altissimo livello. Il governo sostiene pienamente lo sviluppo del comparto e con il ddl Spazio, all’esame del Parlamento, intende creare le condizioni necessarie per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo di quell’ecosistema che contraddistingue il nostro successo”, ha concluso Valentini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.