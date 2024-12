Stasera naso all’insù per la congiunzione Luna-Venere

MeteoWeb

Stasera occhi rivoli al cielo per la congiunzione tra il falcetto di Luna crescente e il brillante pianeta Venere. Subito dopo il tramonto del Sole, alzando lo sguardo verso l’orizzonte sudoccidentale, sarà possibile ammirare i corpi celesti che si avvicinano nella costellazione del Sagittario, con Venere che si trova nei pressi del confine tra il Sagittario e il Capricorno.

La Luna, nella sua fase crescente, apparirà come un sottile falcetto illuminato dalla luce solare riflessa, un fenomeno che si accompagna al suggestivo bagliore cinereo, ovvero il debole chiarore della superficie lunare non illuminata, dovuto alla luce riflessa dalla Terra. Venere, noto come “Stella del Vespro” o “Stella del Mattino”, brillerà con una luminosità intensa.

Questa congiunzione rappresenta non solo un’occasione per godere della bellezza del cielo notturno, ma anche un’opportunità per approfondire la conoscenza di due protagonisti del nostro Sistema Solare. La Luna, il nostro satellite naturale, ha un ruolo fondamentale nelle maree terrestri. Venere, invece, è spesso considerato il “gemello cattivo” della Terra per la sua somiglianza in termini di dimensioni, ma con condizioni ambientali estreme: temperature di oltre 460°C e una pressione atmosferica soffocante.

Per osservare al meglio questo fenomeno, si consiglia di scegliere un luogo con un’ampia visuale sull’orizzonte e lontano dalle luci artificiali. Munitevi di un binocolo o di un piccolo telescopio per cogliere dettagli più nitidi e lasciatevi incantare dal dialogo silenzioso tra la Luna e Venere.

