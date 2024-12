Stazione Spaziale, al via nuova intensa settimana per i cosmonauti russi

MeteoWeb

La prima settimana di dicembre sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è iniziata con un’intensa attività. I cosmonauti Alexey Ovchinin, Ivan Wagner e Alexander Gorbunov hanno continuato a lavorare sulla navetta “Progress MS-29”, trasferendo payload. Inoltre, è stato sostituito il pacco batterie nel modulo “Zvezda”, una componente fondamentale per il funzionamento della Stazione. Inoltre, la scienza non si ferma mai nello Spazio: gli astronauti hanno condotto una serie di esperimenti, tra cui “Fullereno”, “Uragano”, “Kinetica-2”, “Neuroimmunità” ed “Econ-M”, per avanzare nelle ricerche in vari settori scientifici.

