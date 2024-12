Dalle Stelle alla Musica: Messier 87 diventa arte sonora

MeteoWeb

Polveri interstellari e stelle scintillanti si trasformano in musica grazie alla missione europea Euclid. L’artista Klaus Nielsen, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha tradotto in suoni l’immagine straordinaria del vivaio stellare Messier 78 (M78), pubblicata il 23 maggio 2024. L’immagine, catturata dal telescopio spaziale Euclid, offre una visione senza precedenti di questa regione celeste in cui nascono continuamente nuove stelle. Per la prima volta, dettagli inediti rivelano giovani stelle e intricati filamenti di gas e polveri che avvolgono l’intera area.

Klaus Nielsen ha trasformato questa immagine cosmica in un’opera d’arte sonora: un breve brano musicale che esplora la fotografia da sinistra a destra. I suoni scintillanti, di diverse tonalità e intensità, rappresentano le galassie e le stelle, mentre l’altezza dei toni riflette la posizione degli oggetti nell’immagine. Gli astri più luminosi si traducono in delicati tintinnii, accompagnati da accordi di sottofondo che descrivono il paesaggio interstellare.

Tre crescendo principali arricchiscono il brano: i primi due, più profondi, corrispondono alle aree blu-viola dove le giovani stelle illuminano gas e polveri, mentre il terzo rappresenta le sfumature rosso-arancio della regione più densa, dove avviene la formazione stellare.

Questa straordinaria fusione di scienza e arte non solo celebra la bellezza dell’universo, ma permette di “ascoltare” il cosmo attraverso una nuova prospettiva sensoriale.

