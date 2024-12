Strage alcolica, 17 persone morte per avvelenamento: l’allarme dei liquori ‘killer’

MeteoWeb

Liquori ‘killer’ hanno fatto strage a Istanbul. Le autorità hanno reso noto che almeno 17 persone sono morte dopo aver bevuto alcol adulterato nella città sul Bosforo e hanno confermato dieci arresti in relazione al caso. Secondo l’agenzia turca Anadolu, in tutto una cinquantina di persone sono state ricoverate in ospedale con sintomi da avvelenamento e 17 sono poi decedute. Altre sette sono state dimesse. In Turchia le tasse fanno aumentare i prezzi delle bevande alcoliche e questo sarebbe all’origine della produzione illegale.

