Sviluppata una procedura non invasiva per il trattamento dell’osteoartrite del ginocchio

MeteoWeb

Un team di ricercatori ha sviluppato una nuova procedura non invasiva che potrebbe rivoluzionare il trattamento dell’osteoartrite del ginocchio, una condizione che affligge milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto nella popolazione anziana. Questo innovativo approccio promette di ridurre significativamente la necessità di interventi chirurgici, come l’impianto di protesi al ginocchio. Il trattamento, noto come embolizzazione dell’arteria genicolare (GAE), è stato presentato durante il convegno annuale della Radiological Society of North America (RSNA), a Chicago, da Florian Nima Fleckenstein, radiologo interventista presso il Charité – University Hospital Berlin, in Germania.

“Questo studio affronta la patologia nota come osteoartrite, che è un problema di salute pubblica significativo, oltre ad essere la causa principale di dolore cronico e disabilità in tutto il mondo“, ha affermato Fleckenstein. “Con milioni di persone affette da osteoartrite del ginocchio, in particolare nelle popolazioni anziane, trovare trattamenti efficaci e minimamente invasivi è fondamentale“, ha aggiunto.

L’osteoartrite del ginocchio è una malattia cronica, degenerativa e progressiva, che causa un’usura delle articolazioni e dolore. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oltre 365 milioni di adulti in tutto il mondo soffrono di osteoartrite del ginocchio. Molti dei trattamenti attuali, come farmaci antidolorifici e iniezioni di steroidi, offrono solo sollievo temporaneo senza rallentare la progressione della malattia. Quando i trattamenti conservativi falliscono, la chirurgia di sostituzione articolare diventa l’ultima opzione.

La GAE è una terapia innovativa che agisce in modo non invasivo, mirata a bloccare il flusso sanguigno nelle arterie alterate dai danni dell’osteoartrite. Un radiologo interventista inietta piccole particelle nelle arterie genicolari, che formano una rete intorno al ginocchio, per fermare l’infiammazione e la progressiva distruzione della cartilagine.

Per il suo studio, Fleckenstein ha condotto un’analisi retrospettiva su 403 pazienti, di età compresa tra 40 e 90 anni, che presentavano osteoartrite del ginocchio da moderata a grave e non avevano risposto ai trattamenti tradizionali. Tutti i pazienti sono stati trattati con GAE presso il Charité – University Hospital Berlin, con l’obiettivo di valutarne la sicurezza e l’efficacia su un ampio spettro di casi.

I risultati sono stati molto promettenti. L’efficacia del trattamento è stata misurata utilizzando la Visual Analog Scale e il Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score. “Il nostro studio ha scoperto che la GAE può ridurre efficacemente il dolore al ginocchio e migliorare la qualità della vita subito dopo il trattamento, con benefici a lungo termine, soprattutto per le persone che non hanno avuto successo con altri trattamenti, come la fisioterapia o i farmaci antidolorifici“, ha dichiarato Fleckenstein. “Questo potrebbe potenzialmente offrire una nuova prospettiva di vita per molti pazienti che soffrono di dolore debilitante e problemi di mobilità, causati dall’osteoartrite“, ha evidenziato.

Lo studio ha dimostrato che la GAE è particolarmente efficace nelle fasi iniziali dell’osteoartrite del ginocchio, suggerendo che un intervento precoce potrebbe ritardare o addirittura prevenire la progressione della malattia, riducendo la necessità di trattamenti invasivi. “GAE ha il potenziale per ridurre la necessità di interventi chirurgici più invasivi, abbassare i costi dell’assistenza sanitaria e migliorare significativamente la qualità della vita di innumerevoli individui che soffrono di osteoartrite del ginocchio“, ha affermato Fleckenstein.

La ricerca ha mostrato che il successo tecnico è stato raggiunto nel 100% delle procedure, e sebbene il 18% dei pazienti abbia riscontrato lievi effetti collaterali temporanei, come decolorazione della pelle e dolore al ginocchio, non sono state segnalate gravi complicazioni. Al follow-up di un anno, i punteggi di qualità della vita e dolore sono migliorati rispettivamente dell’87% e del 71%.

Il gruppo di ricerca, ora intenzionato a proseguire gli studi sulle patologie degenerative delle articolazioni, spera che i risultati di questo studio possano influenzare le pratiche cliniche e politiche sanitarie a livello globale, promuovendo l’adozione della GAE come trattamento standardizzato per l’osteoartrite del ginocchio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.