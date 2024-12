Tecnologia solare per produrre idrogeno: un passo verso un futuro energetico più pulito

MeteoWeb

I ricercatori della Shinshu University hanno sviluppato una tecnologia innovativa che utilizza l’energia solare per estrarre idrogeno dall’acqua, una scoperta che potrebbe rendere la produzione di idrogeno più sostenibile. Il processo si basa sull’uso di fotocatalizzatori, che permettono la scissione dell’acqua grazie alla luce solare, trasformando l’energia solare in energia chimica. Kazunari Domen, autore senior dello studio, ha sottolineato che i recenti progressi nei materiali fotocatalitici offrono buone prospettive per questa tecnologia. L’idrogeno, essendo un combustibile poco inquinante, rappresenta una risorsa promettente per un futuro energetico più pulito. Tuttavia, la maggior parte dell’idrogeno viene attualmente prodotto dal gas naturale, riducendo il suo potenziale ecologico.

Il prototipo realizzato dai ricercatori giapponesi, che utilizza fotocatalizzatori reattivi ai raggi ultravioletti, ha alimentato un reattore di 100 m² per 3 anni, dimostrando la fattibilità della tecnologia. Nonostante i buoni risultati, la conversione dell’energia solare non è possibile di notte o in caso di maltempo, ma l’energia solare può essere immagazzinata come energia chimica nei combustibili. Il sistema necessita di miglioramenti, come fotocatalizzatori più efficienti e reattori di maggiore dimensione. Inoltre, è essenziale stabilire norme di sicurezza e standard di efficienza per garantire l’efficacia della tecnologia. Se migliorata, questa tecnologia potrebbe rivoluzionare la produzione di idrogeno e accelerare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie.

