Telescopi subacquei nel Mediterraneo: la rivoluzione scientifica che scruta l’universo dalle profondità

Il Mar Mediterraneo sta ospitando uno dei progetti scientifici più ambiziosi del nostro tempo: l’installazione di telescopi subacquei per esplorare i misteri dell’universo. Questa iniziativa, denominata KM3NeT (Cubic Kilometre Neutrino Telescope), rappresenta un passo rivoluzionario nell’astronomia delle particelle. L’obiettivo è intercettare neutrini, particelle elusive che potrebbero svelare i segreti degli eventi cosmici più estremi.

Un progetto tra scienza e innovazione

KM3NeT è concepito per catturare i deboli segnali lasciati dai neutrini quando interagiscono con l’acqua marina. Diversamente dai telescopi tradizionali che osservano la luce visibile, questi rivelatori rilevano lampi di luce Cherenkov, emessi quando i neutrini interagiscono con le molecole d’acqua.

“È strano se ci pensi,” afferma Simone Biagi, fisico dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in Italia. “Vogliamo fare astronomia, e per guardare l’universo abbiamo messo un telescopio sott’oacqua”.

Il prgetto prevede l’installazione di centinaia di sfere di vetro, ognuna contenente sensori ottici, montate su cavi verticali ancorati sul fondo del mare. Al momento sono stati già collocati 57 cavi, ma il piano finale prevede la costruzione di un’intera “foresta” sottomarina al largo della Sicilia e della costa meridionale della Francia.

Una “foresta” nelle profondità marine

L’installazione comprende due array principali con scopi distinti. Il primo, ARCA (Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss), è situato al largo della Sicilia e è progettato per rilevare neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio. Il secondo, ORCA (Oscillation Research with Cosmics in the Abyss), si trova nelle acque francesi e si concentra sui neutrini atmosferici, studiandone le oscillazioni, ovvero il fenomeno per cui cambiano “tipo” durante il loro viaggio.

Questo approccio richiama quello dell’osservatorio IceCube in Antartide, che sfrutta il ghiaccio per catturare segnali simili. Tuttavia, la scelta dell’acqua del Mediterraneo offre alcuni vantaggi: è più trasparente e consente una maggiore precisione nella rilevazione dei segnali.

Un lavoro di precisione sotto pressione

L’installazione di ogni cavo è un’operazione complessa che richiede un’accurata pianificazione. Ogni anno, una nave specializzata cala i cavi arrotolati sul fondale marino. Successivamente, un sommergibile telecomandato scende nelle profondità per collegare e ispezionare le apparecchiature. Quando un cavo è pronto, una boa lo solleva, dispiegando le sfere di vetro verso l’alto in un movimento che ricorda una fronda di felce che si apre.

Una volta installato, il sistema viene immediatamente testato dai team a terra. Ogni eventuale problema deve essere risolto rapidamente, poiché intervenire sul fondo marino è estremamente difficile e costoso.

Svelare i segreti dell’universo

Nonostante sia ancora in fase di costruzione, KM3NeT è già operativo per alcuni esperimenti. I ricercatori stanno indagando le oscillazioni dei neutrini e cercando di comprendere come la gravità quantistica possa influenzare queste particelle.

Il lavoro non è privo di difficoltà. Gli scienziati affrontano condizioni fisiche impegnative, tra cui mal di mare e orari irregolari. Inoltre, le operazioni navali hanno costi esorbitanti, stimati fino a un dollaro al secondo. Tuttavia, come osserva Biagi, il potenziale scientifico è enorme: “Le profondità più oscure dell’oceano possono aiutarci a vedere le stelle”.

Un nuovo capitolo nell’astronomia delle particelle

Quando completato, KM3NeT promette di diventare un punto di riferimento nell’astronomia dei neutrini, un campo relativamente giovane ma con enormi implicazioni. Lo studio di queste particelle potrebbe rivelare le origini di fenomeni cosmici come le esplosioni di supernovae o i buchi neri.

La scienza del futuro si muove, dunque, non solo verso l’infinitamente grande, ma anche verso l’infinitamente profondo. KM3NeT è un esempio di come la collaborazione internazionale e l’innovazione tecnologica possano aprire nuove strade nella conoscenza dell’universo. E il Mediterraneo, con la sua storia millenaria, diventa ora il custode di una scienza che guarda oltre le stelle.

