Temperature in picchiata al Centro-Nord: neve in corso sull’Appennino emiliano

L’inverno sembra aver fatto il suo ingresso deciso sulle regioni centro-settentrionali italiane, con un marcato calo delle temperature che si sta già facendo sentire. Stamattina, le gelate hanno interessato in particolare la Valpadana, con una diffusione significativa in Piemonte. In alcune aree dell’Astigiano, le temperature minime hanno raggiunto i -3°C, un segnale inequivocabile dell’aria fredda che sta prendendo il sopravvento. Questo fenomeno è ulteriormente accentuato dalle inversioni termiche notturne, causate dalla limpidezza dei cieli.

L’afflusso di aria fredda non si arresterà nei prossimi giorni. Anzi, è previsto un ulteriore calo termico che raggiungerà il culmine tra il weekend dell’Immacolata e l’inizio della prossima settimana. In questo periodo, le temperature minime e massime si attesteranno su valori piuttosto bassi. All’alba, in alcune zone pianeggianti del Nord, si potrebbero registrare temperature inferiori ai -5 o addirittura -6°C, portando condizioni di gelo estremo.

Nel frattempo, nevicate sono in corso sull’Appennino emiliano, dove la quota neve si attesta intorno ai 1000 metri. Il comprensorio del Monte Cimone, in particolare, offre uno scenario già pienamente invernale: alle Polle, situate a circa 1280 metri di altitudine, la neve è visibile e consistente, come documentato dalle immagini delle webcam locali.

L’Italia si prepara dunque ad affrontare un periodo di freddo intenso, con condizioni climatiche che richiamano alla prudenza e invitano a riscoprire il fascino dell’inverno, soprattutto nelle zone montane già ammantate di neve.

