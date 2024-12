Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C a Firenze

MeteoWeb

L’Italia continua a subire l’effetto delle fredde correnti settentrionali, residue dell’ultima perturbazione di novembre. Questa intensa depressione, responsabile di un’ondata di gelo e instabilità, sta progressivamente allontanandosi verso sud. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 2 dicembre, in alcune località italiane.

+19°C a Certaldo, Nocera Inferiore, Rosarno, Lascari

a Certaldo, Nocera Inferiore, Rosarno, Lascari +18°C a Acireale, Noto, Castiadas, Oristano, Torchiara

a Acireale, Noto, Castiadas, Oristano, Torchiara +17°C a Firenze, Ascoli Piceno, Gaeta, Isernia, Tuglie

a Firenze, Ascoli Piceno, Gaeta, Isernia, Tuglie +16°C a Palermo, Brindisi, Vieste, Cecina, Alife

a Palermo, Brindisi, Vieste, Cecina, Alife +15°C a Campodarsego, Carrara, Acquapendente, Pescara

a Campodarsego, Carrara, Acquapendente, Pescara +14°C a Rogeno, Brisighella, Chiusi, Poggio Mirteto, Benevento

a Rogeno, Brisighella, Chiusi, Poggio Mirteto, Benevento +13°C a Trieste, Sernaglia della Battaglia, Altavilla Irpina, Molfetta

a Trieste, Sernaglia della Battaglia, Altavilla Irpina, Molfetta +12°C a Pratovecchio Stia, Padergnone, Lomazzo, Pratovecchio Stia, Almenno San Salvatore, Acquaviva delle Fonti

a Pratovecchio Stia, Padergnone, Lomazzo, Pratovecchio Stia, Almenno San Salvatore, Acquaviva delle Fonti +11°C a Gonzaga, Vinchiaturo, Soveria Mannelli, Chivasso, Arcugnano

a Gonzaga, Vinchiaturo, Soveria Mannelli, Chivasso, Arcugnano +10°C a Piovà Massaia, Torrile, Fiuminata, Atina, Senerchia

a Piovà Massaia, Torrile, Fiuminata, Atina, Senerchia +9°C a Broni, Miane, Trecate

a Broni, Miane, Trecate +8°C a Pieve Tesino, Trana, Pianello Val Tidone

a Pieve Tesino, Trana, Pianello Val Tidone +7°C a Predazzo, Bleggio Inferiore, Sappada

a Predazzo, Bleggio Inferiore, Sappada +3°C a Borgo Valsugana

