Meteo, le temperature massime di oggi: +13°C a Trieste

MeteoWeb

Una perturbazione atmosferica rapida ma di grande intensità ha provocato disagi oggi in Italia. La “Tempesta Dionisio” ha guadagnato forza con il passare delle ore, colpendo prima il Nord e poi estendendosi verso le regioni del Centro. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 20 dicembre, in alcune località italiane.

+20°C ad Acireale

ad Acireale +19°C a Palermo

a Palermo +18°C a Montesilvano, Molfetta, Fasano, Ribera

a Montesilvano, Molfetta, Fasano, Ribera +17°C a Isola del Giglio, Chieti, Valenzano, Gallipoli, Catanzaro

a Isola del Giglio, Chieti, Valenzano, Gallipoli, Catanzaro +16°C a Modica, Sciacca, Brindisi, Peschici, Terracina

a Modica, Sciacca, Brindisi, Peschici, Terracina +15°C a Gambettola, Fara San Martino, Cassano delle Murge, Benevento

a Gambettola, Fara San Martino, Cassano delle Murge, Benevento +14°C a Genova, Piacenza, Petriano, Alatri

a Genova, Piacenza, Petriano, Alatri +13°C a Trieste, Mesola, Paladina, Foligno, Gaggiano

a Trieste, Mesola, Paladina, Foligno, Gaggiano +12°C a Acqui Terme, Carlino, Perugia, Roccamandolfi

a Acqui Terme, Carlino, Perugia, Roccamandolfi +11°C a Fisciano, Castelsardo, Marsciano, Annone Veneto

a Fisciano, Castelsardo, Marsciano, Annone Veneto +10°C a Venezia, Moruzzo, Bagni di Lucca, Teora

a Venezia, Moruzzo, Bagni di Lucca, Teora +9°C a Olevano Romano, Palo del Colle, Nuoro

a Olevano Romano, Palo del Colle, Nuoro +8°C a Roveredo in Piano, Capizzi, Canossa, Valganna

a Roveredo in Piano, Capizzi, Canossa, Valganna +7°C a Folgaria, Argenta, Cembra

a Folgaria, Argenta, Cembra +6°C a Comeglians, Seravezza, Amatrice

a Comeglians, Seravezza, Amatrice +5°C a Cologne, Fanano, Fortezza

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.