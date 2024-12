Meteo, le temperature massime di oggi: +8°C a Venezia

MeteoWeb

Il weekend dell’Immacolata si preannuncia con condizioni meteo invernali, a causa di una perturbazione nordatlantica che, accompagnata da aria fredda, raggiungerà l’Italia nella notte e persisterà fino a domenica 8 dicembre, portando maltempo e neve fino a bassa quota. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 7 dicembre, in alcune località italiane.

+18°C a Messina, Palermo, Arsoli

a Messina, Palermo, Arsoli +17°C a Scansano, Acireale, Illorai, Battipaglia

a Scansano, Acireale, Illorai, Battipaglia +16°C a Abbasanta, Alatri, Napoli, Catanzaro

a Abbasanta, Alatri, Napoli, Catanzaro +15°C a Comunanza, Labico, Sorrento, Ortelle, Rosarno

a Comunanza, Labico, Sorrento, Ortelle, Rosarno +14°C a Genova, Savona, Grosseto, Fermo, Alatri, Lucera, Termoli, Fasano, Brindisi, Nicolosi, Positano

a Genova, Savona, Grosseto, Fermo, Alatri, Lucera, Termoli, Fasano, Brindisi, Nicolosi, Positano +13°C a Alessano, Anagni, Ancona, Pietrasanta, Pietra Ligure

a Alessano, Anagni, Ancona, Pietrasanta, Pietra Ligure +12°C a Chiesanuova, Grottammare, Mafalda, Cisternino

a Chiesanuova, Grottammare, Mafalda, Cisternino +11°C a Monterenzio, Montelabbate, Baranello, Pisticci, Ronchi dei Legionari

a Monterenzio, Montelabbate, Baranello, Pisticci, Ronchi dei Legionari +10°C a Zoppola, Ottone, Sestola, Sarsina, Loro Piceno

a Zoppola, Ottone, Sestola, Sarsina, Loro Piceno +9°C a Ameno, Carlino, Corniglio

a Ameno, Carlino, Corniglio +8°C a Chioggia, Pecetto Torinese, Omegna, Venezia

a Chioggia, Pecetto Torinese, Omegna, Venezia +7°C a Fumane, Torriglia, Fiumalbo

a Fumane, Torriglia, Fiumalbo +6°C a Conco, Zanica, Monterosso Grana

a Conco, Zanica, Monterosso Grana +5°C a Limone Piemonte, Asiago

a Limone Piemonte, Asiago +4°C a Storo, Forni Avoltri

a Storo, Forni Avoltri 0°C a Valle di Casies

