Tempesta Darragh, vento a 150km/h su Regno Unito e Irlanda: centinaia di migliaia di persone al buio | FOTO e VIDEO

La tempesta Darragh si sta abbattendo su Regno Unito e Irlanda con venti fortissimi, responsabili di danni e blackout diffusi. Centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità e milioni di persone sono state avvisate di rimanere in casa oggi mentre forti venti e forti piogge hanno colpito l’area delle Isole Britanniche. Sono state registrate raffiche fino a 150km/h mentre le autorità hanno inviato un raro avviso di emergenza via telefono a circa 3 milioni di famiglie in Galles e nel sud-ovest dell’Inghilterra questa mattina. L’avviso ufficiale, accompagnato da un forte suono simile a quello di una sirena, ha avvertito le persone di rimanere in casa ed è stato inviato a tutti i telefoni cellulari compatibili nelle aree colpite dalla tempesta Darragh. Ieri, il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha emesso un’allerta meteo rossa, il livello più alto.

L’Energy Networks Association ha anche affermato che circa 86.000 case in Inghilterra, Scozia e Galles sono rimaste senza elettricità. Si registrano allagamenti e tanti alberi abbattuti dal vento e finiti sulle auto in strada. Le principali autostrade e ponti in tutto il Paese sono stati chiusi a causa dei forti venti e diversi servizi ferroviari sono stati sospesi.

Caos voli in tutto il Regno Unito, con centinaia di cancellazioni e alcuni estremi dirottamenti poiché gli aerei sono stati costretti ad annullare gli atterraggi a Heathrow e altri sono stati dirottati verso la Germania. Gli alberi abbattuti dal vento sono finiti sui binari e i tetti delle stazioni sono stati divelti dai forti venti della tempesta Darragh, provocando cancellazioni di massa in tutta la rete ferroviaria. La Great Western Railway ha avvisato i passeggeri di “ritardi significativi” poiché parte del tetto della stazione di Westbury è stato divelto, finendo sui binari. Molte linee della Great Western Railway sono chiuse. Decine di traversate in traghetto sul Mare d’Irlanda e nell’Isola Occidentale della Scozia sono state cancellate.

Una vittima nel Lancashire

Un uomo è morto durante la tempesta Darragh dopo che un albero è caduto sul suo furgone nel Lancashire, in Inghilterra. L’uomo, sulla quarantina, stava guidando sulla A59 a Longton, vicino a Preston: è stato dichiarato morto sul posto.

Tempesta Darragh in Galles, auto distrutte dagli alberi a Cardiff

Tempesta Darragh in Galles, allagamenti a Deeside

Problemi anche in Irlanda del Nord

Un autobus per il trasferimento dall’aeroporto è uscito di strada e si è schiantato contro una casa a Templepatrick, in Irlanda del Nord. Diversi eventi sono stati vittime della tempesta Darragh, mentre molte attrazioni rimarranno chiuse. Il mercatino di Natale di Belfast presso il municipio è chiuso oggi, mentre lo zoo di Belfast non sarà aperto al pubblico oggi e domani a causa del maltempo.

Le autorità hanno affermato che l’impatto della tempesta Darragh si sta ora facendo sentire in tutta l’Irlanda del Nord e ha ricordato agli automobilisti l’elevato rischio di alberi caduti e detriti sulle strade. Hanno esortato gli automobilisti a rallentare, prevedere più tempo per il viaggio e prestare attenzione.

La tempesta Darragh è la quarta tempesta con nome dell’anno, dopo Ashley, Bert e Conall. Alcune parti del Regno Unito si stanno ancora riprendendo dalla tempesta Bert, che ha causato inondazioni estreme e causato la morte di cinque persone a novembre.

La tempesta Darragh in Irlanda

In Irlanda, quasi 400.000 case, fattorie o aziende sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta Darragh. La Direzione nazionale per la gestione degli incendi e delle emergenze (NDFEM) ha affermato che si è verificata una significativa interruzione della fornitura di elettricità nel Paese, con un impatto maggiore della tempesta Ophelia e con un ripristino stimato in più giorni. La NDFEM ha affermato che i team ESB sono impegnati a riparare i danni alla rete con l’assistenza delle Forze di difesa.

Ciò avviene mentre sono stati registrati venti da nord-ovest molto forti e rafficati a Munster e Connacht. Met Éireann, il servizio meteorologico irlandese, ha registrato raffiche di 141km/h a Mace Head nella contea di Galway alle 23:00 di ieri sera, mentre raffiche di 120km/h sono state registrate a Shannon, nella contea di Clare, e raffiche di 115km/h sono state segnalate nella contea di Cork.

Il Galway County Council ha affermato che la tempesta ha sradicato un numero significativo di alberi, causando diffuse chiusure delle strade principali in tutta la contea. Anche molte altre strade regionali e locali sono bloccate a causa degli alberi caduti. A Kerry, le squadre delle autorità locali hanno rimosso alberi e detriti, con alberi caduti segnalati sulla N22. Lo Sligo County Council ha anche affermato che alberi e cavi elettrici stanno bloccando numerose strade in tutta la contea, tra cui la strada Calry-Sligo a Deerpark.

Il Monaghan County Council ha affermato che diversi alberi sono caduti e stanno bloccando le strade. L’autorità locale ha affermato di aver mobilitato le sue squadre per affrontare i problemi sul campo e consiglia alla popolazione di viaggiare con attenzione mentre continuano le operazioni di pulizia.

Le allerte meteo rosse in vigore per Donegal, Sligo, Leitrim, Mayo, Galway, Clare e Wicklow sono terminate durante la notte. Un’allerta arancione per vento sul Paese è terminata alle 10:00 ed è stata sostituita da un’allerta gialla.

Interruzioni a voli, traghetti, treni e autobus

L’aeroporto di Dublino ha confermato che questa mattina le compagnie aeree hanno cancellato diversi voli di linea e ha consigliato ai passeggeri di contattare direttamente le compagnie aeree per avere aggiornamenti sui loro voli. L’aeroporto ha anche dichiarato di aver accolto alcuni aerei diretti ad altri aeroporti irlandesi ieri sera. La tempesta ha costretto alla cancellazione di 12 voli da e per l’aeroporto di Cork ieri sera e oggi, oltre a 11 deviazioni. Il programma tornerà alla normalità questo pomeriggio.

Irish Ferries ha cancellato diverse partenze per il Regno Unito e la Francia a causa dei forti venti. Ci sono state anche significative interruzioni di viaggio con molteplici cancellazioni sui servizi Bus Éireann. Ritardi e disservizi anche per il trasporto ferroviario.

