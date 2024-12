Tempesta estiva colpisce Sydney, raffiche fino a 100 km/h: alberi sradicati, auto distrutte e blackout

MeteoWeb

Sydney alle prese con operazioni di ripristino dopo una violenta tempesta estiva che ha causato danni diffusi venerdì pomeriggio ora locale. Forti venti, grandine e piogge intense hanno abbattuto alberi e linee elettriche nella capitale del Nuovo Galles del Sud, una delle più grandi città australiane, lasciando centinaia di abitazioni senza elettricità e causando gravi danni a veicoli e infrastrutture. I servizi di emergenza (SES) sono stati immediatamente attivati per affrontare le conseguenze della tempesta, che ha fatto registrare raffiche di vento fino a 100 km/h e grandine delle dimensioni di palline da golf. Le squadre sono intervenute con motoseghe per rimuovere alberi caduti su auto, strade e giardini in tutta la città.

Tra le immagini più impressionanti condivise sui social, una mostra un’auto il cui cofano è stato schiacciato da un albero caduto, sollevandone il retro da terra. Scene simili si sono verificate in diversi quartieri, in particolare nella zona Sud di Sydney.

Tempesta travolge Sydney, blackout e caos trasporti

Secondo Ausgrid, distributore di energia, centinaia di case a Sydney sono rimaste senza elettricità fino a sabato pomeriggio. Le aree più colpite includono Stanmore e i sobborghi circostanti, dove circa 270 case sono ancora senza corrente. Le raffiche di vento hanno causato la caduta di alberi sulle linee elettriche, inizialmente lasciando circa 2000 abitazioni senza alimentazione. Nonostante i rapidi interventi, circa 500 abitazioni attendono ancora il ripristino della corrente.

Anche i trasporti pubblici hanno subito interruzioni. La Transport Management Centre ha segnalato la chiusura di Botany Road a Mascot in entrambe le direzioni a causa di cavi elettrici caduti. Inoltre, i servizi della linea leggera L2 Randwick sono stati sospesi tra Royal Randwick e Randwick per la caduta di un albero su Wansey Road. Il servizio è stato ripristinato nella prima mattinata di sabato.

Allerta caldo nel Nuovo Galles del Sud

Nel frattempo, il Nord del Nuovo Galles del Sud (NSW) continua a fronteggiare temperature elevate, con il Servizio Antincendio Rurale (RFS) che ha dichiarato il divieto totale di accendere fuochi nella regione delle Northern Slopes. Aree come Tamworth prevedono temperature massime di +36°C, con un rischio di incendio classificato come “estremo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.