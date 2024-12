Tempesta di neve nei Balcani: blackout e caos in Bosnia, Serbia e Croazia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Decine di migliaia di case in Bosnia sono rimaste senza elettricità oggi dopo altre forti nevicate e venti che hanno causato caos anche nelle vicine Croazia e Serbia. In tutti i Balcani, le autorità hanno emesso avvisi di viaggio poiché i cumuli di neve hanno chiuso alcune importanti vie di comunicazione, tra cui tratti di autostrade in Croazia. Bosnia, Serbia e Croazia hanno vietato la circolazione di veicoli pesanti e imposto livelli di traffico limitati sulle strade interessate. Incredibili le immagini che arrivano dalla Bosnia, con tante località sommerse dal bianco della neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Situazione difficile in Bosnia

Alcune zone della Bosnia hanno dovuto affrontare un blocco totale del traffico ferroviario a causa della neve. La compagnia elettrica statale della Bosnia ha descritto la situazione come “estremamente dura” in alcune aree del Paese. Il peso della neve umida ha fatto crollare le linee di distribuzione che sono difficili da raggiungere a causa dei cumuli di neve, ha affermato la compagnia in una dichiarazione. Oltre 170mila case sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta di neve che infuria nel Paese. “Nonostante gli sforzi e il lavoro instancabile per riparare le interruzioni, la situazione relativa alla fornitura di elettricità è peggiorata. Attualmente 127.000 contatori sono senza elettricità”, ha affermato il distributore di elettricità Elektroprivreda BiH. Un altro fornitore, Elektrokrajina, che distribuisce elettricità ai comuni della Republika Srpska, l’entità serbo-bosniaca, ha annunciato che circa 50.000 dei suoi clienti sono rimasti senza elettricità. Tutte le squadre disponibili sono state mobilitate e stanno lavorando dall’alba per riparare i guasti, ha affermato la società.

La televisione regionale N1 ha riferito che decine di veicoli sono rimasti bloccati nella neve per 10 ore nella Bosnia occidentale durante la notte, prima di poter ripartire.

Le autorità della vicina città di Drvar (17mila abitanti) hanno dichiarato lo stato di emergenza mentre faticano a rimuovere la neve. Il Presidente del consiglio comunale della città, Jasna Pecanac, ha detto alla radio Drvar che la città è rimasta isolata. “Molti dei nostri residenti sono bloccati nella neve”, ha detto. “La situazione è molto dura perché la neve continua a cadere”. In alcuni villaggi intorno a Drvar, i cumuli di neve hanno raggiunto i due metri di altezza e la bufera di neve ha reso ancora più difficili le operazioni di sgombero. Il comune di Drvar “chiede aiuto per lo sgombero della neve. Tutti gli spazzaneve disponibili sono già sul terreno“, ha detto Pecanac.

Maltempo Bosnia, tempesta di neve a Drvar

Le lezioni sono state annullate nelle scuole primarie di Banja Luka, la seconda città più grande della Bosnia-Erzegovina e capitale amministrativa della Republika Srpska. Ieri, le lezioni erano state sospese in circa 70 scuole primarie e secondarie nel cantone di Una-Sana, nella Bosnia nordoccidentale.

Bufere di neve seppelliscono la Bosnia

Escursionista disperso in Slovenia

In Slovenia, la ripresa delle ricerche di un escursionista ungherese ferito e disperso sulle Alpi a nord della capitale Lubiana da domenica 22 dicembre è stata temporaneamente sospesa a causa dei forti venti. Ieri i soccorritori hanno raggiunto la sua compagna e l’hanno portata in salvo, ma non sono riusciti a localizzare l’uomo e non hanno potuto usare un elicottero a causa dei forti venti.

Problemi anche in Serbia

Forti nevicate hanno gravemente disturbato il traffico e causato blackout anche in Serbia. L’allarme rosso è stato dichiarato nella Serbia occidentale, dove la tempesta di neve ha causato guasti diffusi nella rete di distribuzione elettrica. I servizi meteorologici serbi hanno lanciato l’allarme, avvertendo che continueranno le forti nevicate.

