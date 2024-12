Tempesta di neve nei Balcani, Kneževo sommersa da oltre un metro di neve | FOTO

MeteoWeb

Una violenta tempesta di neve ha paralizzato i Balcani, causando gravi disagi in Bosnia ed Erzegovina, dove oltre 200mila abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Le interruzioni hanno colpito principalmente il Nord/Ovest e il Centro del Paese, con diverse città e centri abitati isolati. Molte strade restano bloccate, impedendo l’accesso a numerose località. Le squadre di soccorso, tra cui i tecnici delle compagnie energetiche, sono intervenute tempestivamente, ma molte linee di trasmissione si trovano in zone difficili da raggiungere. A corredo dell’articolo le immagini da Kneževo (860 metri s.l.m.), dove il manto bianco ha superato il metro ne. periodo natalizio.

Anche i Paesi vicini hanno subito danni significativi: in Croazia, 48 persone sono state salvate dopo essere rimaste bloccate nella regione centrale della Lika, mentre in Slovenia i forti venti e la neve hanno ostacolato il soccorso di un escursionista ungherese bloccato nelle Alpi. In Serbia occidentale, circa 10mila case sono rimaste senza elettricità, ma il servizio è stato ripristinato verso sera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.