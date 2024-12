Forti temporali nel sud del Brasile: almeno 50 feriti ad Arroio do Tigre | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul municipio di Arroio do Tigre, nello stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, lasciando almeno 50 feriti. Lo riferisce il Dipartimento di Salute della città. Una violenta grandinata ha inoltre causato ingenti danni ad alcune abitazioni e alle coltivazioni della zona. Il temporale, inoltre, ha fatto crollare un padiglione allestito per ricevere gli eventi di una sagra gastronomica in corso nella città, mettendo in fuga i presenti, in preda al panico. Nel weekend, le piogge hanno colpito anche Porto Alegre e altre città del Rio Grande do Sul, dove le previsioni meteo indicano che questa settimana dovrebbero verificarsi nuovi temporali.

