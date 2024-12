Tensione tra Slovacchia e Ucraina: minaccia di ritorsioni energetiche dopo lo stop al gas russo

MeteoWeb

Bratislava considererà, dopo il primo gennaio, l’introduzione di misure di ritorsione contro l’Ucraina, come lo stop alle forniture di energia elettrica durante i black out in seguito ai bombardamenti della Russia, se Kiev, come anticipato, fermerà il flusso del gas russo diretto alla Slovacchia dopo la fine dell’anno, ha anticipato il Premier, Robert Fico che solo pochi giorni fa è stato a Mosca per incontrare Vladimir Putin. La Slovacchia ha chiesto di mantenere il flusso del gas russo che passa dai gasdotti ucraini anche nel 2025 ma Kiev non ha voluto rinnovare il contratto di cinque anni con Mosca per il transito del gas russo in scadenza a fine anno. La Slovacchia dovrà subire costi aggiuntivi per 500 milioni di euro con strade alternative. Fico sostiene che lo stop di Kiev arrecherà danni alla competitività dell’intera Ue.

I costi per il blocco dell’aumento dei prezzi del gas potranno raggiungere 120 miliardi di euro nel biennio 2025-2026. Da gennaio a novembre, la Slovacchia ha esportato 2,4 milioni di megawatt/ora di elettricità all’Ucraina, con un aumento del 152% rispetto all’anno precedente.

