La prima neve della stagione su Danimarca e Svezia vista dallo Spazio | FOTO

Il satellite Copernicus Sentinel-2, il 21 novembre 2024, ha catturato la prima neve della stagione su Danimarca e Svezia meridionale. L’immagine mette in evidenza una coltre bianca di neve su gran parte della Danimarca (a sinistra) e della Svezia meridionale (a destra), mentre chiazze marroni e verdi mostrano le aree rimaste libere dalla neve. Corpi idrici di diverse dimensioni, visibili in nero, punteggiano il terreno pianeggiante di entrambi i Paesi. In particolare, Arresø, il lago più grande della Danimarca, nell’angolo in alto a sinistra, appare verde. Questa colorazione è probabilmente dovuta a una combinazione di fattori, tra cui profondità ridotta e crescita di alghe.

Copenaghen, la capitale della Danimarca, vicino al centro dell’immagine, è quasi senza neve. La città si affaccia sullo stretto di Øresund (il Sound) che divide Danimarca e Svezia e collega il Mar Baltico al Mare del Nord.

Le 20 turbine del parco eolico offshore Middelgrunden possono essere viste al largo della costa del porto di Copenaghen. Il parco eolico è uno dei più grandi mai costruiti e appare come una collana di perle lunga 3,4 km nelle acque scure dello Stretto.

L’isola senza neve visibile a Est di Amager è Saltholm, che significa Isolotto di Sale, mentre la struttura a Sud/Ovest è l’isola artificiale di Peberholm o Isolotto di Pepe.

Peberholm è stato costruito come parte del ponte di Øresund, un ponte-tunnel combinato attraverso lo stretto che collega Copenaghen con la città di Malmö sulla costa occidentale della Svezia. Sebbene spesso visibile dallo Spazio, il ponte, in questa immagine, è in ombra a causa della nuvola sovrastante. In effetti, le nuvole dominano la parte inferiore dell’immagine e la loro ombra è ben visibile sulla neve bianca, in particolare nella zona sud-orientale della Svezia.

A Nord/Est di Malmö, la città di Lund si staglia in toni scuri tra la neve vicino al centro dell’immagine. Intorno all’area urbana, i motivi geometrici dei campi agricoli sono evidenti sotto la coltre bianca di neve.

