Terremoto al largo della Puglia: scossa avvertita tra Pescara e Foggia | DATI e MAPPE

Oggi, 5 dicembre 2024, alle 21:59, un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato al lago della Puglia, nel Mare Adriatico, con epicentro localizzato a sud delle città di Pescara e Foggia, al largo delle coste. L’epicentro, come evidenziato dalla mappa, si trova in mare. Non sono stati segnalati danni a edifici o infrastrutture lungo la costa, e non si registrano feriti. La scossa è stata percepita in alcune zone costiere dell’Adriatico.

