Una scossa di terremoto si è verificata alle 18:25 di oggi, domenica 1 dicembre, in Slovenia, vicino al confine con l’Italia, tanto che è stata avvertita anche in Friuli Venezia Giulia. L’INGV segnala un evento di magnitudo 3.1, con epicentro nei pressi di Levpa. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 11km. Non si segnalano danni a persone o cose.

