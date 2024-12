Terremoto in Basilicata: epicentro in provincia di Matera | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 21:27, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 ha colpito la zona di Ferrandina, in provincia di Matera. L’epicentro è stato localizzato a soli 2 km a ovest del comune, con una profondità di 22 km, secondo i dati forniti dll’INGV. Il sisma è stato avvertito anche nei comuni limitrofi, ma fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. Nonostante la modesta intensità della scossa, l’evento ha suscitato una certa preoccupazione tra i residenti, che hanno avvertito un breve ma percettibile tremore. Le autorità locali, tuttavia, hanno rassicurato la popolazione, sottolineando che il terremoto non ha avuto conseguenze gravi.

