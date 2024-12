Terremoto Piemonte, Arpa: “da agosto ad oggi tante scosse nel Cuneese”

MeteoWeb

Alle 11.42 di oggi, lunedì 9 dicembre, la rete di monitoraggio sismico regionale di Arpa Piemonte ha registrato un terremoto di magnitudo locale di 4.1 a 14km di profondità, a 13km dal centro del comune di Acceglio (Cuneo), nella zona delle Alpi Cozie. Lo riferisce una nota diffusa dall’Agenzia per l’ambiente, nella quale si sottolinea come da agosto a oggi siano state tante le scosse registrate nell’area. La rete di monitoraggio sismico regionale ha rilevato da inizio agosto numerosi eventi in prossimità del confine con la Francia nelle Alpi Cozie, nell’area tra 44.48-44.60°N di latitudine e 6.81-6.96°E di longitudine. Le magnitudo variano tra -0.3 e 4.1 ML (oggi, 9 dicembre, in precedenza la massima magnitudo rilevata è stata 2.9 ML il 27 ottobre). Le profondità ipocentrali rilevate sono da 1 a 17km, con media e moda circa 7 km.

Le giornate di maggiore attività sono state quella del 20 agosto, con 34 eventi con magnitudo tra 0.3 e 2.8 ML, e quella del 27 ottobre, con 22 eventi con magnitudo tra 0.6 e 2.9 e profondità prevalentemente comprese tra 2 e 6km in entrambi i giorni.

L’evento principale di magnitudo 4.1 del 9 dicembre, ore 11:41 (ora italiana), è localizzato nella parte più orientale dell’area interessata dalla sequenza sismica, a una profondità di 14km, con coordinate epicentrali 44.5248°N, 6.8376°E. I comuni piemontesi maggiormente prossimi all’epicentro sono quelli di Acceglio (13.2km) e Prazzo (17.8km) in Valle Maira, Bellino (15.5km), Pontechianale (18.6km) e Casteldelfino (19.8km) in Valle Varaita, Argentera (16.2km) in Valle Stura, tutti in Provincia di Cuneo e in classe sismica 3S. Rispetto ai centri abitati maggiori, le distanze epicentrali sono le seguenti: Dronero (CN) 42km, Saluzzo (CN) 54km, Pinerolo (TO) 56km, Cuneo 58km.

