Terremoto scuote la Slovenia, avvertito anche a Trieste | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo ML 4.1 ha scosso la Slovenia nella notte: l’INGV segnala un sisma avvenuto alle 03:37:53 ad una profondità di 5 km. Secondo quanto riporta il servizio “Hai Sentito il Terremoto”, l’evento è stato avvertito anche a Trieste, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Premariacco, Aviano, Gemona del Friuli, Corno di Rosazzo, Nimis, San Daniele del Friuli e Torreano.

L’Agenzia per l’ambiente slovena ha localizzato il terremoto ad 8 km a Sud/Ovest di Škofja Loka ed ha riportato che il sisma è stato avvertito in tutto il Paese. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.