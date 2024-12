Terribile incidente stradale a Catania durante il temporale, coinvolta autocisterna: un morto e due feriti

MeteoWeb

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in uno scontro tra un furgone e un’autocisterna che trasportava carburante avvenuto sulla tangenziale di Catania, nei pressi della zona industriale, intorno alle ore 19:30 di questa sera, mentre un forte temporale con pioggia e grandine imperversava nella zona. Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del reparto Nucleare biologico chimico e radiologico per verificare eventuali sversamenti di benzine. I pompieri hanno già provveduto a mettere in sicurezza le persone coinvolte e il luogo dell’incidente stradale. Le due persone ferite sono state affidate a personale del 118. Sul posto, per i rilievi e le indagini, è presente la polizia stradale.

Il maltempo sta colpendo duramente l’area etnea. In città la temperatura è scesa a +6°C, con valori di +5°C nell’hinterland, dopo accumuli pluviometrici tra 5 e 15mm di pioggia in base alle varie aree della città.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.