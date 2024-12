Dopo mesi di siccità, torna la neve nel nord dell’Algeria

MeteoWeb

Dopo mesi di siccità, la neve è annunciata per questa sera in diverse province dell’Algeria centrale ed orientale. Lo afferma l’Ufficio meteorologico statale in un’allerta arancione pubblicata sul proprio sito web. Le nevicate interesseranno in particolare le alture delle province di Tizi Ouzou e Béjaïa (centro), Bordj Bou Arreridj, Sétif e Jijel (est), a partire da 1.000 metri. Continueranno fino a lunedì mattina e potrebbero raggiungere uno spessore di 10 centimetri. Questo episodio nevoso sarà accompagnato anche da forti venti in diverse province e da piogge abbondanti sulle coste.

Il nord dell’Algeria, in particolare le regioni centrali e occidentali, soffre da più di cinque anni di una siccità senza precedenti, il che ha portato a un notevole abbassamento del livello delle dighe e delle falde acquifere e ha influito sulla produzione cerealicola del Paese, in particolare quella di grano.

