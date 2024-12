Violenti Tornado devastano Texas e Mississippi: scia di danni, diversi morti e feriti | VIDEO

MeteoWeb

Sabato è stata una giornata drammatica per il Texas e il Mississippi, dove una serie di tornado ha seminato morte e distruzione. Almeno 2 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite a causa di tornado che hanno colpito diverse aree, causando danni significativi a case e veicoli. In Texas, una vittima è stata registrata nell’area di Liverpool, a Sud di Houston. Secondo Madison Polston, portavoce dello sceriffo della contea di Brazoria, 4 persone hanno subito ferite che non sono considerate critiche. Polston ha riferito che nella contea si sono verificati molteplici touchdown tra Liverpool, Hillcrest Village e Alvin. Al momento, le autorità hanno identificato circa 10 abitazioni danneggiate, ma le operazioni per valutare l’entità complessiva del danno sono ancora in corso.

In Mississippi il bilancio è altrettanto tragico: una persona è deceduta nella contea di Adams e 2 persone sono rimaste ferite nella contea di Franklin. Secondo il portavoce dell’Agenzia di Gestione delle Emergenze del Mississippi, 2 tornado hanno colpito le zone di Bude e della città di Brandon, strappando via i tetti di diversi edifici.

Josh Lichter, meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha spiegato che, nell’area di Houston, si ritiene che almeno 6 tornado abbiano toccato terra, anche se il numero potrebbe aumentare dopo le indagini sul campo. I danni registrati includono sia quelli causati dai tornado sia quelli provocati da forti venti lineari.

Maltempo estremo negli USA, diversi tornado in Texas

A Nord di Houston le case mobili sono state gravemente danneggiate o distrutte nelle aree di Katy e Porter Heights, dove persino le porte di una stazione dei pompieri sono state abbattute. Le tempeste hanno inoltre causato ritardi nei voli presso i 2 principali aeroporti di Houston – il Bush Intercontinental e l’Hobby – con attese superiori a un’ora, come riportato dal sito FlightAware.

La situazione energetica è delicata, con circa 71mila clienti senza elettricità in Mississippi, un numero destinato probabilmente a salire, secondo Malary White, responsabile delle comunicazioni dell’Agenzia di Gestione delle Emergenze dello Stato. L’agenzia non ha ancora ricevuto rapporti ufficiali sui danni, ma prevede di ottenerli nelle prossime ore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.