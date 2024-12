Tour dell’Amerigo Vespucci, tappa natalizia ad Abu Dhabi

MeteoWeb

Dopo due giorni di navigazione da Doha, l’Amerigo Vespucci è arrivata al porto di Abu Dhabi, 31ª tappa del suo tour mondiale partito da Genova a luglio 2023. Ad accogliere la nave scuola della Marina Militare le autorità locali e l’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara. Il veliero, considerato “il più bello del mondo“, resterà in porto fino al 5 gennaio, prima di proseguire verso Gedda, ultima tappa prima del ritorno nel Mediterraneo.

Come in altre tappe, anche ad Abu Dhabi sarà allestito il Villaggio Italia, l’expo itinerante che accompagna la nave nel suo viaggio. L’inaugurazione del Villaggio è prevista per il 27 dicembre allo Zayed Port, con un ricco programma di eventi, tra cui talk, conferenze, masterclass e una mostra sul Made in Italy.

