Tracce della prima domesticazione del mais rinvenute in Brasile

Il processo di domesticazione del mais (Zea mays), che tradizionalmente si riteneva fosse stato completato in Messico, potrebbe essere stato influenzato anche da eventi avvenuti in Sud America, in particolare in Brasile. A suggerirlo sono i campioni archeologici di pannocchie trovati nelle grotte della valle di Peruacu, situata nello stato di Minas Gerais, che presentano caratteristiche che indicano una domesticazione ancora in corso.

Lo studio, pubblicato su Science Advances, è stato condotto da un team di ricercatori dell’Università di San Paolo (USP) e dell’EMBRAPA, la Brazilian Agricultural Research Corporation. Secondo i ricercatori, questi campioni di mais presentano tratti che ricordano le piante ancestrali di mais, segnalando un processo di domesticazione incompleto ma attivo.

I campioni analizzati includono resti di pannocchie intere, altre parti della pianta e chicchi, recuperati durante gli scavi archeologici effettuati nel 1994 da un team di archeologi dell’Università Federale di Minas Gerais (UFMG). “Questi campioni sono stati inizialmente considerati esemplari di mais addomesticato che non erano cresciuti a sufficienza. Tuttavia, alla luce delle prove genetiche per le quali il processo di addomesticamento finale potrebbe essere avvenuto in Sud America, abbiamo analizzato di nuovo il materiale e abbiamo trovato diversi tratti condivisi con la pianta ancestrale da cui il mais ha avuto origine in Messico 9.000 anni fa e che è arrivata nell’Amazzonia sudoccidentale 6.000 anni fa“, ha spiegato Flaviane Malaquias Costa, prima autrice dell’articolo di Science Advances.

La valle di Peruacu, distante circa 7.150 chilometri dal Messico, ha fornito i campioni più lontani dal centro di origine del mais mai trovati, ma che ancora conservano tratti primitivi.

In aggiunta, le indagini archeologiche rivelano che, sebbene le evidenze suggeriscano la presenza di popolazioni umane nella valle di Peruacu tra 10.000 e 9.000 anni fa, il mais sembra essere arrivato nella regione solo circa 1.500 anni fa. I campioni semi-domestici rinvenuti sono stati datati tra 1.010 e 500 anni fa, un periodo che precede di molto l’arrivo degli europei in Sud America.

“Questo dimostra l’importanza delle passate comunità indigene nella selezione, gestione e correzione dei tratti che hanno dato origine alle attuali varianti di mais sudamericane. I loro discendenti continuano a farlo anche adesso, contribuendo al mantenimento delle nostre risorse genetiche“, ha affermato Fa’bio de Oliveira Freitas, autore dell’articolo e ricercatore presso EMBRAPA Genetic Resources and Biotechnology a Brasilia.

Per distinguere gli esemplari domestici da quelli semi-domestici, i ricercatori hanno esaminato diverse caratteristiche morfologiche che hanno permesso loro di determinare la distanza tra questi campioni e la pianta selvatica, il teosinte. Uno dei tratti distintivi è il numero di file di grano: meno di otto sono tipici del teosinte primitivo, una pianta selvatica originaria del Messico che è stata domesticata per la prima volta circa 9.000 anni fa. Le varietà moderne di mais coltivate nelle pianure del Sud America hanno tra otto e 26 file per spiga, mentre i campioni della valle di Peruacu ne presentano tra quattro e sei.

I ricercatori hanno analizzato 296 campioni e, come affermato da Costa: “Abbiamo viaggiato dal passato remoto al presente, dai resti archeologici alle varietà ancora esistenti che vengono ancora diversificate dai popoli tradizionali, che sono i protagonisti di questa storia“.

Attualmente, i campioni stanno subendo ulteriori analisi archeogenetiche, condotte da partner internazionali, che utilizzano tecnologie avanzate per sequenziare l’intero genoma del mais trovato nella valle di Peruacu. Se il processo avrà successo, si potrà determinare con precisione l’albero filogenetico di queste piante.

