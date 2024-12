Il traforo del Gran San Bernardo riapre ai mezzi pesanti

MeteoWeb

Il traforo del Gran San Bernardo è ora percorribile da tutti i veicoli: ieri pomeriggio era stato chiuso ai mezzi pesanti a causa di una nevicata. Lo stop ai camion è stato revocato poco prima delle 10. Resta in vigore l’allerta gialla per vento forte diramata ieri dal Centro funzionale regionale su tutto il territorio della Valle d’Aosta a causa di “correnti molto intense in quota“, con “foehn a tratti forte e rafficato nelle valli fino alla prima parte” di oggi. Le precipitazioni sui confini esteri sono previste in esaurimento nelle prossime ore, “con cielo sempre più sgombro fino a sereno nel pomeriggio“, spiega l’ufficio meteo regionale.

