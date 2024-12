La tragedia della Knickerbocker Storm: il disastro della bufera di neve che sconvolse Washington D.C. | FOTO

MeteoWeb

Nel gennaio del 1922, una delle più devastanti tempeste di neve nella storia degli Stati Uniti colpì Washington, D.C., lasciando una scia di morte e distruzione. La “Knickerbocker Storm”, così ribattezzata in memoria del tragico crollo del tetto del Knickerbocker Theatre, rappresenta il peggior disastro nella storia della capitale americana, come descritto all’epoca dal Washington Post. Il bilancio fu drammatico: 98 vittime, tra cui molti bambini, e 133 feriti. La tempesta si abbatté sulla regione con una ferocia senza precedenti. Tra il pomeriggio di venerdì 27 gennaio e quello di sabato 28, caddero 71 centimetri di neve, stabilendo un record per le nevicate in 24 ore. La quantità totale di neve raggiunse 28 pollici (circa 71 cm), rendendo questa tormenta la più grande nella storia ufficiale di Washington, D.C., dal 1885.

Le temperature sotto lo zero precedenti alla tempesta favorirono l’accumulo di neve, trasformando ogni fiocco in un ulteriore peso per edifici e infrastrutture. La neve colpì duramente anche gli stati vicini. In Maryland e Virginia le misurazioni registrarono accumuli significativi, con 48 cm a Richmond e punte di 84 cm a Rock Creek Park, pochi chilometri a nord di Washington. La tormenta paralizzò i trasporti: linee ferroviarie sommerse da oltre 90 cm di neve e strade bloccate da cumuli alti fino a 4,9 metri.

Il crollo del Knickerbocker Theatre: una serata di svago che si trasformò in tragedia

Al culmine della tempesta, tra le 300 e le 1000 persone si erano riunite nel Knickerbocker Theatre, il più grande cinema della città, per assistere alla proiezione della commedia muta Get-Rich-Quick Wallingford. L’edificio, progettato dall’architetto Reginald Wycliffe Geare e di proprietà di Harry Crandall, era caratterizzato da un tetto completamente piatto. Questo dettaglio strutturale si rivelò fatale, poiché permise alla neve pesante e bagnata di accumularsi senza possibilità di deflusso. Il tetto crollò improvvisamente, spaccandosi a metà e trascinando con sé il balcone e una parte delle mura in mattoni. Decine di persone rimasero sepolte sotto le macerie. Tra le vittime si contò anche il deputato Andrew Jackson Barchfeld. La tragedia ebbe conseguenze devastanti anche per i responsabili: l’architetto Geare e il proprietario Crandall, sopraffatti dal senso di colpa, si tolsero successivamente la vita.

Le testimonianze: il dolore di una città sotto shock

Un uomo che era appena entrato nel teatro raccontò: “era un momento di gioia, seguito da un orrore indescrivibile. Non dimenticherò mai quei momenti”. Poliziotti, pompieri e civili lavorarono incessantemente per estrarre i feriti e recuperare i corpi. Secondo il Washington Post dell’epoca: “era un compito che metteva alla prova l’anima degli uomini. Le grida delle donne, gli urli degli uomini e il silenzio improvviso dopo il crollo… Tutto rimarrà per sempre nella memoria di chi era presente”.

Un disastro che cambiò la storia

La Knickerbocker Storm non fu solo una tempesta eccezionale dal punto di vista meteorologico, ma anche un evento che segnò profondamente la città di Washington, D.C. La tragedia spinse a una revisione rigorosa delle normative edilizie e delle strutture pubbliche, con l’obiettivo di prevenire futuri disastri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.